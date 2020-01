Venti di guerra mondiale, l’analisi dell’esperto in sicurezza: la minaccia iraniana “grave e suicida” (Di martedì 7 gennaio 2020) L’esperto di sicurezza spiega le conseguenze “gravi e suicide” dell’attacco dell’Iran agli Stati Uniti. Un esperto di sicurezza internazionale afferma che l’Iran potrebbe colpire 800 basi statunitensi in tutto il mondo – ma sarebbe una pessima idea per il mondo se lo facessero. I timori di un attacco di rappresaglia da parte dell’Iran sulle basi … L'articolo Venti di guerra mondiale, l’analisi dell’esperto in sicurezza: la minaccia iraniana “grave e suicida” NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

