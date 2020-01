TV QLED 8k di Samsung con cornice sottilissima è ufficiale (Di martedì 7 gennaio 2020) Era attesa, non sono mancati leak e rumor, ed è arrivata al CES 2020 la TV QLED 8K di Samsung. Il Consumer Electronic Show di Las Vegas, era l’occasione giusta per svelare la nuova TV prima dell’evento stampa.La nuova smart TV, oltre ad avere una risoluzione unica, è anche dotato dell’Infinity Screen, un display LCD dotato di un rapporto display/corpo del 99%. Infatti il nuovo televisore è caratterizzato da una cornice di appena 2,3 mm che la rende praticamente invisibile quando si sta guardando la TV.Il rapporto schermo-corpo del 99% non è l’unica cosa impressionante della nuova TV QLED. Il dispositivo presenta un processore Quantum con AI che combina le funzionalità di machine learning e deep learning con funzionalità di upscaling in grado di adattare alla dimensione 8K i contenuti che non lo sono.Ti può interessare: Smart TV: come bloccare il tracciamento di ... Leggi la notizia su pantareinews

