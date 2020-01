Torre del Greco: ritrovato il “Bambinello” rubato della Chiesa di San Michele Arcangelo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Torre del Greco: La polizia ritrova il “Bambinello” della Chiesa di San Michele Arcangelo. Denunciato un 58enne. Ieri sera gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, in seguito ad una attività investigativa, hanno individuato il presunto autore del furto del “Bambinello” perpetrato nella Chiesa di San Michele Arcangelo di Torre del Greco il 2 … L'articolo Torre del Greco: ritrovato il “Bambinello” rubato della Chiesa di San Michele Arcangelo proviene da 2A News. Scritto da Redazione Leggi la notizia su 2anews

