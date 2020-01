The Witcher: ecco le migliori cover della canzone 'Toss A Coin To Your Witcher' della serie Netflix (Di martedì 7 gennaio 2020) Che lo vogliate o meno, la serie The Witcher è stata uno dei più grandi successi di Netflix nel 2019, nonostante la prima stagione sia uscita solo a Natale.La sua star? No, non è Henry Cavill. Inaspettatamente, la "stella" della serie è stata...Toss A Coin To Your Witcher! Uno dei brani della colonna sonora che ha spinto i fan a realizzare diverse cover.Ci sono centinaia e centinaia di cover della canzone su YouTube - che includono tutti i tipi di lingue, strumenti, generi e arrangiamenti. E alcune di queste sono davvero fantastiche.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Arrivano le inevitabili cover di 'Toss A Coin To Your Witcher' della serie #TheWitcher di #Netflix. - giushoeppe : potevo nascere in the witcher e farmi fare la stessa cosa che è successa a Yennefer, o avere una Genya Safin nella mia vita - zorz_r : RT @bermat: sto guardando The Witcher su Netflix e mi sta piacendo. L’unico appunto è che in una serie così ricca di personaggi fantasy non… -