The Batman: Colin Farrell sarà il Pinguino, la conferma nelle foto leaked (Di martedì 7 gennaio 2020) Colin Farrell nelle foto leaked dal set di the Batman nei panni del Pinguino, confermato ufficialmente il ruolo dell'attore irlandese nel cinecomic di Matt Reeves in fase di ripresa a Londra. La lavorazione di The Batman è in corso a Londra e le nuove foto leaked dal set confermano le teorie dei fan, Colin Farrell sarà il Pinguino. Matt reeves ha già dato il via alle riprese del cinecomic atteso nei cinema nel luglio 2021. L'hype per The Batman è alle stelle. Jeffery Wright, interprete del Commissario Jim Gordon, ha confermato via social media l'inizio delle riprese mentre le prime foto rubate dal set hanno fatto la loro comparsa sui social svelando, tra l'altro, la presenza di Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepot, alias Pinguino, uno dei villain di The ... Leggi la notizia su movieplayer

badtasteit : #TheBatman Matt Reeves conferma Colin Farrell nei panni di Pinguino - trashcultdotcom : Inziate a Londra le riprese di “The Batman” con Robert Pattinson - badtasteit : #TheBatman: Matt Reeves conferma che Colin Farrell sarà Pinguino! -