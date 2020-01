Terribile incidente stradale a Cuba: morti due turisti toscani (Di martedì 7 gennaio 2020) Andrea Pegoraro Erano a bordo di un taxi che si è scontrato frontalmente con un altro mezzo. Nello schianto sono deceduti anche due turisti russi e i guidatori dei veicoli Hanno perso la vita in un incidente a bordo di un taxi multiplo durante una vacanza a Cuba. Si tratta di un uomo di 66 anni, un parrucchiere di Firenze, e della sua amica di 52, un agente immobiliare originaria di Pistoia. Nello scontro sono morti anche due turisti russi, che si trovavano nel mezzo insieme agli italiani. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il guidatore del taxi sia stato ingannato da un dosso o forse da un tratto sterrato. Poi le gomme avrebbero perso aderenza e il tassista non sarebbe stato in grado di controllare il volante. L’auto sarebbe quindi finita con due ruote fuori dalla strada e il guidatore avrebbe tentato una manovra per rientrare in carreggiata. Proprio in quel ... Leggi la notizia su ilgiornale

