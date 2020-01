Stati Uniti, Ikea pagherà 46 milioni di risarcimento per la morte di un bambino ucciso da una cassettiera ribaltata (Di martedì 7 gennaio 2020) Ikea, la catena svedese di arredamento low-cost, pagherà 46 milioni di dollari come risarcimento per la morte di un bambino di due anni, ucciso da una cassettiera di 32 chili che gli è caduta addosso. È successo negli Stati Uniti: l’accordo è stato stabilito da un tribunale di Philadelphia dopo la causa intentata dai genitori del bambino, Joleen e Craig Dudek. Non è la prima causa del genere: nel 2016, Ikea aveva raggiunto un accordo di 50 milioni di dollari con altre tre famiglie di bambini uccisi da mobili caduti. Jozef Dudek è morto a Buena Park, in California, nel 2017: i suoi genitori hanno fatto causa all’azienda svedese in un tribunale di Philadelphia, in Pennsylvania, dove ha sede il quartier generale nordamericano di Ikea. I Dudek hanno accusato l’azienda di essere a conoscenza che quel particolare modello di cassettiera, la Malm, aveva la tendenza a ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

