Saviano attaccato da FdI: "Non ha rispetto né di sé stesso né dei milioni di credenti" (Di martedì 7 gennaio 2020) La clericalata della settimana è degli esponenti di Fratelli d'Italia, che hanno attaccato Roberto Saviano per un post elogiativo su Gesù, giudicato però “blasfemo” dagli integralisti, con la foto di una Madonna partoriente Lo scrittore aveva condiviso sui social un post in cui celebrava la nascita di Gesù, bambino “nato tra contrazioni, dolori e sangue, come tutti” e “uomo che, come tutti, viene scaraventato senza chiederlo nella vita”, condividendo l'immagine della fotografa Natalie Lennard che (...) - Religione / Natale, Saviano Roberto, , Blasfemia, Fratelli d'Italia Leggi la notizia su feedproxy.google

agoravoxitalia : #Saviano attaccato da FdI: 'Non ha rispetto né di sé stesso né dei milioni di credenti' - AgoraVox Italia… - nando_saviano : RT @chiossimanuela2: Leccheresti il chiulo anche a un coccodrillo pur di stare attaccato alla sedia ???????? -