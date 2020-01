Sanremo 2020, marcia indietro della Rai: Rula Jebreal tra le dieci donne ospiti del Festival (Di martedì 7 gennaio 2020) Rula Jebreal sarà al festival di Sanremo. La giornalista e scrittrice palestinese con doppia cittadinanza israeliana e italiana sarà una delle dieci donne che saliranno sul palco del Teatro Ariston durante Sanremo 2020. Sul palco dell’Ariston dovrebbe fare un intervento dedicato alla violenza sulle donne. Quello di Jebreal è diventato negli ultimi giorni un caso politico. Nei giorni scorsi, infatti, era filtrata la notizia di un invito avanzato da Amadeus alla giornalista naturalizzata italiana. Una notizia che aveva scatenato le proteste sui social. Il motivo? Alcune dichiarazioni della Jebreal che in passato ha attaccato la deriva xenofoba di parte del Paese. Anche per questo motivo i vertici di viale Mazzini avevano chiuso le porte alla presenza della giornalista a Sanremo. “Sabato scorso mi hanno telefonato pregandomi di fare io il passo, di rinunciare spontaneamente. Mi sono ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Sanremo, Rula Jebreal: “La Rai voleva che rinunciassi spontaneamente, ho rifiutato. Attacchi partiti da persone vic… - fattoquotidiano : Sanremo, Salvini: “Rula Jebreal? Non mi occupo di vallette o conduttori ma i comizi non si fanno sul palco dell’Ari… - repubblica : Sanremo, adesso la Rai è pronta a fare retromarcia sul no a Rula Jebreal [aggiornamento delle 15:35] -