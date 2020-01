Salvini e la vespa killer che voleva il suo ministro (Di martedì 7 gennaio 2020) Estense.com racconta oggi una divertente storiella che riguarda Matteo Salvini, il quale ieri nella sua tappa vigaranese del tour elettorale ha attaccato chi voleva utilizzare la vespa samurai per fermare le cimici asiatiche: “Questa è terra di agricoltura e qualcuno pensava di combattere la cimice asiatica con le vespe killer. Cioè, siam veramente su Scherzi a parte”. Il problema, come ricorda il sito, è che la proposta di utilizzare la samurai wasp era il ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio, il quale nell’ottobre scorso ha autorizzato il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea) ad introdurre in condizione di quarantena e per sole motivi di studio un insetto antagonista della cimice, la vespa Samurai (Trissolcus japonicus). Già che c’era, il leader leghista ha avuto da ridire anche sulla gestione delle ... Leggi la notizia su nextquotidiano

