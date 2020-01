Ricostruzione post-terremoto, Pirozzi: «Manderei sotto processo per sequestro di persona quelli che non stanno facendo niente» (Di martedì 7 gennaio 2020) «Manderei sotto processo per sequestro di persona tutti coloro che non stanno facendo niente. Hanno sequestrato una grande parte del centro Italia, soprattutto quei 18 comuni che hanno avuto la distruzione». Non usa mezze misure Sergio Pirozzi, presidente della Commissione grandi rischi della Regione Lazio ed ex sindaco di Amatrice, per definire la situazione nelle zone colpite dal disastroso terremoto del 2016. Pirozzi ha iniziato il nuovo anno combattendo, come sempre, perché la Ricostruzione venga finalmente avviata. Ricostruzione post-terremoto: l’appello di Pirozzi al governo Ai microfoni di Radio Cusano Campus Pirozzi ha parlato dell’appello da lui scritto per chiedere che sia avviata veramente la Ricostruzione nei territori del centro Italia colpiti dal sisma. «Il 20 si discute del caso Salvini-Gregoretti, ma io Manderei sotto processo per sequestro di persona tutti ... Leggi la notizia su urbanpost

