Puglia, ladri rubano alla Caritas poi restituiscono parte della refurtiva (Di martedì 7 gennaio 2020) Prima hanno rubato decine di vestiti dal magazzino della Caritas di via professor Mauro Terlizzi a Bisceglie, in Puglia. Poi, colti probabilmente da un improvviso rimorso di coscienza hanno restituito parte dei capi d'abbigliamento. E' successo ieri mattina, quando i ladri hanno depositato parte della refurtiva davanti alla sede dell'associazione benefica. Leggi la notizia su fanpage

