Nuovi guai per Weinstein, l’ex produttore incriminato per stupro (Di martedì 7 gennaio 2020) Harvey Weinstein incriminato per stupro. Tra le accusatrici anche una donna italiana che ha preferito rimanere anonimaa per proteggere le figlie. LOS ANGELES (STATI UNITI) – Harvey Weinstein incriminato per stupro. Nei giorni dell’avvio a New York di un nuovo processo penale, l’ex produttore è stato incriminato a Los Angeles per le accuse di abusi e altri reati giudiziari. Tra le accusatrici che hanno portato al rinvio a giudizio del miliardario americano anche una ex modella italiana che ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua identità per proteggere le figlie. Le accuse L’aggressione sessuale, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, risale al 18 febbraio 2013 quando la giovane attrice si trovava a Los Angeles per l’Italia Film, Fashion and Art Festival. Weinstein, ha raccontato la ragazza, si è presentato nell’hotel ... Leggi la notizia su newsmondo

