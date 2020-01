Non può salire in aereo: cane abbandonato all’aeroporto (Di martedì 7 gennaio 2020) Abbandonano il cane in aeroporto a Bologna e loro partono per Mosca. Rintracciati e denunciati Dei guaiti fra le macchine hanno attirato l’attenzione dei passanti e così è stata trovata e salvata una cucciola di Jack Russell chiusa dentro il suo trasportino lasciato fra le auto nel parcheggio dell’aeroporto Marconi di Bologna. La cagnetta, di … L'articolo Non può salire in aereo: cane abbandonato all’aeroporto è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

