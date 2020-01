Non c’è più religione trama: di cosa parla il film in onda stasera su Rai 1 (Di martedì 7 gennaio 2020) Non c’è più religione trama: di cosa parla il film in onda stasera su Rai 1 stasera, martedì 7 gennaio, su Rai 1 va in onda Non c’è più religione, film-commedia del 2016 per la regia di Luca Miniero con protagonisti Claudio Bisio, Angela Finocchiaro e Alessandro Gassmann. Ma di cosa parla il film? Vediamo qui di seguito la trama. Tutto quello che c’è da sapere su Non c’è più religione trama È Pasqua nell’immaginario paesino di Porto Buio, sito su un’isola sperduta in cui l’unica vera attrazione è il Presepe Vivente. Di fatti, anche se a Natale mancano ancora dei mesi, la comunità sta già cominciando ad organizzarsi per onorare questa grande tradizione. Subito emerge un problema fondamentale: data la scarsissima natalità, l’unico bambino abitante sull’isola, da sempre designato per interpretare il ruolo del bambinello, è diventato ... Leggi la notizia su tpi

Capezzone : Mi sono distratto un attimo e non ho capito com’è finita: A. #RulaJebreal a #Sanremo e #DiMaio alla #Farnesina B.… - carlosibilia : Se non avessimo inserito nel #DecretoGenova una norma che impediva ulteriori aumenti dei pedaggi, quest'anno sarebb… - NicolaMorra63 : Arrivano i #MaxiProcessi in #Veneto. Ora però operiamo sul fronte della #prevenzione, sapendo che ormai non c'è par… -