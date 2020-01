Napoli, telecamere e GPS sulle ambulanze (Di martedì 7 gennaio 2020) A partire dal 15 gennaio 2020 le ambulanze in servizio nella città di Napoli saranno dotate di quattro telecamere esterne nel tentativo di scoraggiare le aggressioni nei confronti del personale del 118, che a partire dalla stessa data inizierà ad essere dotato di body-cam come accade già da tempo per le forze di polizia in servizio negli Stati Uniti.Visto il numero sempre crescente di aggressioni, l'ultima appena una manciata di ore fa, la Prefettura di Napoli e il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese hanno deciso di agire in modo deciso e repentino, così da garantire l'incolumità del personale del 118 che ogni giorno rischia la vita per le strade di Napoli e la provincia.Saranno 39 le ambulanze dotate di telecamere, quattro per ciascun mezzo, e rilevatore GPS così da poter monitorare in qualsiasi momento la posizione del mezzo di soccorso. Si parte il 15 gennaio con la prima ... Leggi la notizia su blogo

