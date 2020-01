Napoli | parla Michele Pazienza | “Raul Albiol era un giocatore diverso da Kalidou

Napoli - parla Ciccio Marolda : “Vanno evidenziati anche gli errori di Gennaro Gattuso” : Il giornalista Ciccio Marolda ha parlato a Radio Marte commentando il momento in casa azzurra dopo la brutta sconfitta contro l’Inter. Il Napoli appare chiaramente in crisi e non è più il caso di nascondersi dietro a un dito. “Non si può pensare di fermare i due attaccanti dell’Inter che sono i più in forma del campionato marcandoli con l’uno contro uno. anche Gattuso ci sta mettendo del suo in questo periodo no del Napoli. Se prendi in ...

Napoli - parla De Maggio : “Servono giocatori veri - di un certo livello” : Napoli, parla De Maggio: “Servono giocatori veri, di un certo livello” Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha commentato il periodo particolare del Napoli, aprendo una parentesi sul calciomercato invernale. Queste le sue dichiarazioni. “E’ il momento di non lesinare acquisti, è il momento di comprare giocatori veri perché è un momento delicato ed in momenti come questi ci vogliono giocatori con ...

Napoli - parla Chiariello : “Colpa di Giuntoli e Ancelotti - è la stagione della vergogna” : Napoli, parla Chiariello: “Colpa di Giuntoli e Ancelotti, è la stagione della vergogna” Umberto Chiariello è intervenuto nel corso del programma in onda su Canale 21, dopo la partita Napoli-Inter. Queste le sue dichiarazioni. “Mi sarebbe bastato un pareggio, vista la grande fiducia che ha l’Inter. Il Napoli in 18 partite ha ottenuto 6 pareggi, 6 sconfitte e 6 vittorie, da precisare che in casa ha subito ben 5 sconfitte! Il ...

Napoli - parla l’operatore sanitario dell’ambulanza sequestrata : «Persone che non hanno nulla da perdere» – Video : «Mi sono sentito male, sono ora sotto terapia. Ha avuto paura, perché non sai cosa che ti può succedere, di fronte a persone che non hanno nulla da perdere». A parlare è uno degli operatori sanitari del 118 che si trovava in servizio all’ospedale Loreto Mare di Napoli, dove ieri il personale è stato sequestrato e costretto da un gruppo di ragazzi – una quindicina – prima a salire sul mezzo di soccorso e poi a eseguire un intervento, ...

Napoli - parla l’allenatore del Celta : “Lobotka non ha voluto giocare - è concentrato su altro” : Napoli, parla l’allenatore del Celta: “Lobotka non ha voluto giocare, è concentrato su altro” Oscar Garcia, tecnico del Celta Vigo, nel post partita di Celta-Osasuna ha commentato la decisione di mandare in tribuna Stanislav Lobotka ai microfoni di “Mundo Celeste”. “Ieri sera non era pronto per scendere in campo e giocare. Devo essere sincero, è stato onesto con me e mi ha detto che non era concentrato e per questo è ...

GAZZETTA – “Duemila e… venti di sfida” - si parla dell’Inter e non del Napoli : “Duemila e… venti di sfida” è il titolo principale dell’edizione odierna de La GAZZETTA dello Sport, che parla della lotta allo scudetto tra Inter e Juventus, prime a pari punti. Ancora spazio a Zlatan Ibrahimovic con “Benvenuto Ibra” e le parole di Stefano Pioli: “Il club mi ha fatto un grande regalo. Zlatan è insaziabile”. In taglio basso ci si dedica invece alla Lazio e alla Roma, ...

Quanto ci manchi Pino! Sono passati 5 anni e a Napoli tutto parla ancora di te : Quella corsa verso Roma e verso la vita si arrestò il 4 gennaio di 5 anni fa e da allora “o’soul è cchiù povero”. Da allora il cuore di Pino Daniele è la migliore eredità che ci accompagna ancora oggi, mentre scorrono le giornate e il tempo per osservare le bellezze è sempre meno perché il ritmo della vita è cambiato tanto in questi 5 anni caro Pino.Era lento, come quello ...

Napoli - parla Giovanni di Lorenzo : “Con Gennaro Gattuso sono fiducioso” : Il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Sky della nuova atmosfera azzurra con Gennaro Gattuso. “Il mister si è presentato subito bene, con una grande carica. noi ci siamo messi subito a disposizione per cercare di imparare i suoi schemi. sono fiducioso, stiamo lavorando bene e adesso dobbiamo recuperare punti in campionato”. L’esterno, appena arrivato in Nazionale, ha ricordato anche Carlo ...

Aggressione in pronto soccorso - parla la dottoressa di Napoli : «Noi medici siamo in pericolo - ma non possiamo cedere alla paura» – Il video : L’ha afferrata per un polso e l’ha trascinata verso l’ambulanza, poi quando si è liberata l’ha afferrata di nuovo per la giacca, facendole perdere l’equilibrio. Alessandra Tedesco, una dottoressa dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, è stata aggredita ieri sera, 2 gennaio, sul posto di lavoro mentre stava finendo il turno. «Ieri sera stavo finendo il turno in ambulanza, ho portato in pronto soccorso ...

Ultime Napoli – AS : “Lobotka? Qui a Vigo non se ne parla come in Italia” : Ultime Napoli – Il giornalista di “AS”, inviato a Vigo, Abraham Martinez, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte Ultime Napoli – Stando a quanto riportato da Martinez, l’affare Lobotka non potrà decollare per meno di 25-30 milioni di euro. “Dallo spogliatoio del Celta traspare la convinzione che Lobotka possa restare almeno fino a giugno. La sensazione è che la trattativa Lobotka-Napoli sia ...

Koutris - l’agente svela : “Futuro al Napoli? Al mio assistito non dispiacerebbe - stiamo parlando di un grande club” : Futuro Koutris, le parole dell’agente Nikolaos Klitsidis, agente di Leonardo Koutris, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del suo assistito a Radio Kiss Kiss Napoli: “stiamo parlando di un calciatore molto veloce ed offensivo, ama giocare a calcio. L’Olympiacos l’ha preso tre anni fa ed è stato sempre titolare salvo poi infortunarsi. Quest’anno in 5 gare ha fatto 3 assist, chissà cosa potrebbe fare ...

Napoli - parla Ottavio Bianchi : “Carlo Ancelotti doveva essere l’allenatore della vita” : A Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società, è intervenuto l’ex allenatore azzurro Ottavio Bianchi per parlare della attuale situazione della squadra partenopea. Ottavio Bianchi si è pronunciato soprattutto sulla gestione di Carlo Ancelotti, le cui scorie si stanno trascinando anche nel 2020. “Dopo la sosta non ho mai azzeccato una scelta. Con le grosse squadre ho sempre avuto dei problemi. Il problema del Napoli non ...

Sky - parla Massimo Ugolini : “Morgan De Sanctis e Paolo Cannavaro tra i migliori del decennio del Napoli” : Il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. Il tema: l’elezione dei migliori azzurri degli ultimi dieci anni del Napoli. “De Sanctis è legato ad un momento di crescita importante del Napoli ed ha avuto un grande rendimento, è stato un ruolo di svolta. Poi c’è Meret che è il più forte portiere della gestione De ...

Napoli - a Barcellona si parla di Kostas Manolas : “Potrebbe caricare Messi e compagni” : In attesa del doppio confronto tra Napoli e Barcellona del 25 febbraio e del 18 marzo, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato un giornalista del quotidiano Sport, Ivan San Antonio, vicino alle vicende dei blaugrana. “Tra tutti i rivali che sarebbero potuti capitare al Barça, andando controcorrente rispetto all’opinione generale qui a Barcellona, il Napoli era sicuramente il peggiore. Mi sembra il classico avversario con una rosa piena ...