Maresciallo morto nei boschi: si è sparato con la pistola d’ordinanza (Di martedì 7 gennaio 2020) Era un uomo molto conosciuto il Maresciallo dei carabinieri trovato morto nei boschi attorno a Cavazzo Carnico, in provincia di Udine. P.S. secondo le ricostruzioni si sarebbe tolto la vita sparandosi con la pistola di ordinanza. A trovare il suo corpo esanime sarebbero stati i colleghi: la sua morte rimane avvolta nel mistero. La tragedia ha profondamente sconvolto l’intera popolazione friulana ma anche veneziana: il gesto si è verificato il 6 gennaio. Udine, Maresciallo trovato morto nei boschi Entrato nei carabinieri nel 1991, il Maresciallo P.S. è stato trovato morto nei boschi vicino a Cavazzo Carnico: secondo i rilievi si sarebbe sparato con la pistola d’ordinanza. Aveva 49 anni, era molto conosciuto tanto nel friulano quanto nel veneziano. Da tempo soffriva di depressione ma nonostante questo la sua morte rimane avvolta nel mistero. L’uomo comandava la ... Leggi la notizia su notizie

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Udine Maresciallo dei carabinieri trovato morto in Friuli, si è sparato con la pistola d'ordinanza - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Udine Maresciallo dei carabinieri trovato morto in Friuli, si è sparato con la pistola d'ordinanza - RassegnaZampa : #Udine Maresciallo dei carabinieri trovato morto in Friuli, si è sparato con la pistola d'ordinanza -