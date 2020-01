LIVE Sport, Atp Cup, Dakar e le news del 7 gennaio in DIRETTA: Vinatzer e compagni pronti per lo slalom speciale, Cecchinato out da Doha (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 7 gennaio: orari e programma 21.40 HOCKEY – Bolzano si impone di misura in casa del Klagenfurt. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 21.01 SCI ALPINO – Azzurri pronti per lo slalom speciale di Madonna di Campiglio in programma domani. Ecco le dichiarazioni della vigilia. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 20.56 TENNIS – Marco Cecchinato viene sconfitto in due set dal francese Herbert e viene così eliminato al primo turno dell’ATP 250 di Doha. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 20.26 SCI ALPINO – Gli atleti azzurri riprendono a lavorare in vista dei prossimi impegni in CdM: Paris e compagni a Moena, i gigantisti a Ponte di Legno. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 20.10 SCI ALPINO – Le parole di Alex Vinatzer ai microfoni della FISI alla vigilia dello slalom speciale di Madonna di Campiglio. CLICCA QUI PER LA ... Leggi la notizia su oasport

Sport_Mediaset : #Ibra stamattina in conferenza stampa per la presentazione ufficiale.?? Ecco come i tifosi lo hanno accolto davanti… - pbobev : @zorbital Android tv box, kodi 18.5, live tv serbia addon...sport iptv - GIUSPEDU : RT @SkySport: ? Segui la giornata di #calciomercato LIVE ?? Tutte le notizie dalla nostra squadra mercato #SkyCalciomercato #SkySport https:… -