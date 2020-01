Lady Gaga e la finta relazione con Bradley Cooper: “Abbiamo fregato tutti” (Di martedì 7 gennaio 2020) La popstar Lady Gaga si è pronunciata sulla finta relazione con Bradley Cooper. Gaga ha dichiarato: “Abbiamo fregato tutti”. Con il nuovo anno, ricomincia anche il talk show americano condotto da Oprah Winfrey. L’amatissima conduttrice americana, ha scelto la cantante italo americana, come primo ospite. L’estroversa popstar ha subito sorpreso il pubblico, raccontando del finto … L'articolo Lady Gaga e la finta relazione con Bradley Cooper: “Abbiamo fregato tutti” proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

