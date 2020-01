India, studenti di Nuova Delhi picchiati a sangue all’università mentre la polizia resta a guardare: i racconti a TPI (Di martedì 7 gennaio 2020) studenti in India picchiati all’università mentre la polizia resta a guardare: i racconti a TPI Erano oltre quaranta – i volti coperti da maschere o fazzoletti, in mano mazze, mattoni e barre di ferro – i militanti di estrema destra che il 5 dicembre hanno seminato il caos in una delle università più autorevoli dell’India. Oltre trenta persone, tra studenti e professori, sono state ferite gravemente durante una manifestazione pacifica alla Jawaharlal Nehru University (JNU), la più prestigiosa università pubblica del subcontinente Indiano in campo umanistico. Da qualche settimana, l’università è attraversata da un moto di protesta contro l’innalzamento di tasse universitarie, precedentemente accessibili anche per gli studenti meno privilegiati, che si lega a un più ampio moto di scontento a livello nazionale contro il governo in carica. A condurre l’attacco nel generale immobilismo ... Leggi la notizia su tpi

