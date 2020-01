Incidente Alto Adige, la disperazione dell’investitore: “Vorrei essere al posto delle vittime” (Di martedì 7 gennaio 2020) Incidente Alto Adige, l’investitore: “Vorrei essere al posto delle vittime” Non si dà pace Stefan Lechner, l’operaio di 27 anni che nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2020 ha investito e ucciso un gruppo di turisti tedeschi in Valle Aurina, in Alto Adige: finora, il bilancio dell’Incidente è di 7 vittime, mentre altre dieci persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave. L’investitore, a bordo della sua auto, ha travolto una comitiva di turisti tedeschi arrivati in Alto Adige per una settimana bianca da Colonia e Dortmund: arrestato, è stato trovato positivo all’alcoltest con tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito. Adesso è accusato di omicidio stradale plurimo e lesioni stradali. Tramite il suo avvocato, Alessandro Tonon, Stefan Lechner ha manifestato in questi giorni tutta la sua disperazione per ciò che è ... Leggi la notizia su tpi

Incidente in Alto Adige : salgono a 7 i morti : Sale a sette il bilancio delle vittime della tragedia avvenuta in Valle Aurina dove nella notte tra sabato e domenica un gruppo di ragazzi tedeschi è stato investito da Stefan Lechner. La settima vittima è una ragazza di 21 anni che era ricoverata in gravi condizioni nella Clinica universitaria di Innsbruck. Intanto è stato portato nel carcere di Bolzano l’investitore, il 27enne di Chienes Stefan Lechner che era stato dimesso nella ...

Incidente Alto Adige - c’è anche un calciatore tra i 7 morti [NOME - FOTO e DETTAGLI] : Incidente Alto Adige – Una vera e propria strage. L’episodio si è verificato a Lutago in Alto Adige , nel dettaglio nella notte tra sabato e domenica un giovane Alto atesino di 27 anni ha travolto con la sua Audi 17 persone uccidendone sei sul colpo mentre la settima è deceduta oggi in ospedale, l’uomo guidava in forte stato di ebbrezza, Ad essere travolti sono stati un gruppo di giovani tedeschi che erano rientrati da una ...

Incidente Alto Adige - salgono a 7 le vittime in Valle Aurina : Incidente Alto Adige , salgono a 7 le vittime in Valle Aurina : morto un ferito Si è aggravato il bilancio del tragico Incidente avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 gennaio 2020 in Alto Adige , precisamente in Valle Aurina : oggi, infatti, è morta una delle ragazze che erano rimaste ferite, portando così a sette il numero delle vittime . La ragazza, 21 anni, era ricoverata alla clinica universitaria di Innsbruck, dove era stata trasportata ...

Incidente Alto Adige - salgono a sette le vittime della strage : investitore in carcere - ancora 3 ragazzi in terapia intensiva : Sale a sette il bilancio della strage di Lutago, quando sabato notte un'automobile ha investito una comitiva di giovani turisti tedeschi davanti al loro albergo a Lutago, in Alto Adige . È...

Incidente in Alto Adige - salgono a 7 i morti : Sale a sette il numero di morti dopo l' Incidente a Lutago, in Alto Adige , dove un auotomobilista, Stefan Lechner, sabato notte ha investito un gruppo di ragazzi tedeschi. L’ultima vittima è una ragazza di 21 anni che, in condizioni gravi, era stata portata in una clinica di Innsbruck. L’automobilista coinvolto nella tragedia, intanto, ha detto: "Vorrei essere io al posto di quei ragazzi". La ragazza aveva 21 anni L'ultima vittima è ...

Alto Adige : salgono a 7 le vittime dell’ Incidente in Valle Aurina : La giovane 21enne, J.S.H, è deceduta alla clinica universitaria di Innsbruck dopo l’incidente causato da un auto a Lutago sabato notte. Il bilancio delle vittime ora sale a sette. L’incidente in Alto Adige A seguito dello schianto contro l’automobile di Stefano Lechner, la ragazza fu portata di notte in emergenza con l’elisoccorso Aiut Alpin. I presenti sul posto dichiararono che “Sembrava un terremoto, una scena di ...

Strage in Alto Adige - sale a 7 il bilancio delle vittime dell’ Incidente stradale : È deceduta alla clinica universitaria di Innsbruck, J.S.H. di 21 anni, investita sabato notte da un’auto a Lutago, in valle Aurina. sale così a sette il bilancio delle vittime dell’incidente di ieri in Alto Adige . La ragazza era stata portata ancora di notte in gravissime condizioni con l’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites in Austria, oggi è deceduta per le ferite riportate nell’incidente. Altre tre persone si trovano in ...

Incidente Alto Adige - morta un'altra ragazza : le vittime salgono a sette. Il fermato : Vorrei essere al loro posto : Vite stroncate, sogni infranti. C?era chi voleva diventare un calciatore, chi stava studiando per diventare architetto, chi invece sognava di salvare vite facendo il medico. Sogni...

Incidente Alto Adige - la dottoressa - il calciatore - l?architetto : i sogni spezzati dei 6 ragazzi morti : Vite stroncate, sogni infranti. C?era chi voleva diventare un calciatore , chi stava studiando per diventare architetto, chi invece sognava di salvare vite facendo il medico. sogni ...

Incidente Alto Adige - testimonianza della sopravvissuta : “Una scena di guerra” : Una ragazza romana sopravvissuta all’ Incidente in Alto Adige in cui hanno perso la vita 6 turisti tedeschi ha raccontato quello che è successo. Questa mattina è giunta la notizia che Stefan Lechner, 28 enne alla guida dell’Audi tt che ha causato la strage a Brunico, in Alto Adige , è stato arrestato con l’accusa di omicidio […] L'articolo Incidente Alto Adige , testimonianza della sopravvissuta : “Una scena di ...

Incidente in Alto Adige : le vittime del terribile schianto : Sei giovani vite spezzate nel giro di pochissimi secondi nella notte tra il 4 e il 5 gennaio. Chi voleva fare il medico, chi l’architetto e chi il calciatore, ma nessuno di loro potrà mai vedere realizzare le proprie aspirazioni dopo il terribile schianto con un Audi TT avvenuto a Lutago, in Alto Adige . I giovani erano tutti di nazionalità tedesca: “Volevano solo trascorrere una serata spensierata, ma sono stati uccisi da qualcuno ...

Incidente Alto Adige : l’automobilista voleva uccidersi : Stefan Lechner è il 27enne responsabile dell’ Incidente in Alto Adige costato la vita a 6 turisti, a Lutago. Il giovane, dopo il fermo, è stato ricoverato in via precauzionale nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Brunico, piantonato dai carabinieri. Le sue condizioni psicologiche sono state infatti analizzate dalle forze dell’ordine che hanno poi valutato il ricovero. Al momento l’uomo è in stato di arresto e ...

Incidente Alto Adige - Stefan dopo aver travolto e ucciso sei giovani ricoverato in psichiatria : E’ ancora presto per capire che cosa sia davvero successo la notte tra il 4 e il 5 gennaio 2020, forse Stefan potrà raccontare il perchè della sua folle corsa. Una corsa che è costata cara a sei persone, sei giovani ssimi ragazzi. A pochi giorni dal drammatico Incidente di Roma nel quale hanno perso la vita due ragazza di 16 anni, Gaia e Camilla, sulle pagine di cronaca in Italia, si torna a parlare di una tragedia sulla strada. Stefan , ...

Incidente Alto Adige | Stefan Lechner andava dalla ex fidanzata | voleva uccidersi : Si chiama Stefan Lechner il responsabile dell’Incidente in Alto Adige in cui ha investito sei turisti tedeschi. Scoperte le controverse circostanze di quanto accaduto. La tragedia avvenuta in Alto Adige con un Incidente innescato da un giovane operaio comincia a fornire i primi dettagli. Il colpevole dell’episodio che ha portato alla morte di sei persone […] L'articolo Incidente Alto Adige | Stefan Lechner andava dalla ex ...

