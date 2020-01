IL MOLO ROSSO 2, anticipazioni seconda puntata di martedì 14 gennaio (Di martedì 7 gennaio 2020) seconda puntata della serie Il MOLO ROSSO 2, in onda su Rai 2 in prima serata martedì 14 gennaio 2020. Ecco anticipazioni e trame: Fran comunica ad Alejandra che Oscar ha sottratto un quaderno azzurro con la contabilità dei suoi locali.Per questo, ora anche la sua vita è in pericolo. Fran confessa ad Alejandra di essere innamorato di lei. Ma la donna, che continua a frequentare Veronica, è attratta da Conrado. Dopo una notte d’amore con Alejandra, Veronica si reca a Taracuellos, trova il quaderno rubato da Oscar e lo consegna a Conrado. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo IL MOLO ROSSO 2, anticipazioni seconda puntata di martedì 14 gennaio su Tv Soap. Leggi la notizia su tvsoap

