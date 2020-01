Guarda come ti investono gli italiani

Eclisse Luna 10 gennaio - ecco la prima eclissi penombrale del 2020 : come Guardare la “Luna sbiadita” : Si attende per il prossimo 10 gennaio 2020 il primo evento planetario a cui si potrà assistere sollevando gli occhi al cielo. Si tratta di una eclissi penombrale, da cui deriva l’appellativo di “Luna sbiadita” Di cosiddette “Lune sbiadite”, nel corso del 2020, potremo ammirarne ben quattro e la prima tra soli circa 4 giorni. […] L'articolo Eclisse Luna 10 gennaio, ecco la prima eclissi penombrale del 2020: come guardare la “Luna sbiadita” ...

"Trovate qualcuno che vi guardi come Joaquin Phoenix Guarda la fidanzata" : Qualche passo indietro sul red carpet, per osservarla affascinato da lontano e lasciare a lei i riflettori. Lo sguardo innamorato di Joaquin Phoenix rivolto alla fidanzata Rooney Mara ha catturato l’attenzione dei fotografi nell’edizione 2020 dei Golden Globes. I due si sono conosciuti sul set di “Her” nel 2012, ma si sono innamorati durante le riprese di “Maria Madddalena”, quattro anni ...

Accettate l’invito di Mattarella : Guardate l’Italia dall’alto e pensate a come cambiarla : Nel discorso di fine anno il presidente della Repubblica ha mostrato una foto dell’Italia ripresa dallo spazio e ci ha invitato a guardare il nostro Paese allontanando gli occhi dal particolare, imponendo una distanza di sicurezza del pensiero dalla rabbia, della riflessione dalla passione e a volte dall’ossessione. Consiglio accettato. Riguardo quell’immagine e vedo che il corpo dell’Italia è illuminato ai suoi bordi e invece spento al centro, ...

Mattarella - discorso di fine anno : “Proviamo a Guardare l’Italia come si vede dallo spazio : nostra identità è sinonimo di sapienza e umanità” : “Mi è stata donata una foto vista dallo spazio, vorrei condividerla con un invito: proviamo a guardare l’Italia dal di fuori allargando lo sguardo oltre il consueto”. È questo l’invito con cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto agli italiani durante il suo consueto discorso di fine anno. Il capo dello Stato ha poi ricordato come proprio questo essere crocevia tra i popoli e culture “ha ...

Il solito Cantona : “Guardare giocare il Manchester United è come fare l’amore da anziani” : Eric Cantona, leggenda del Manchester United, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale “Otro”. I Red Devils stanno vivendo una stagione al di sotto delle aspettative. Sono 7 i punti di distanza dal Chelsea quarto. Il passaggio del turno in Europa League non basta per rialzare una stagione fin qui deludente. Un anno di transizione quello della squadra di Solskjaer. Cantona ha cercato di analizzare, a modo suo, il momento ...

Cometa di Natale 2019 : dove Guardare in Italia - data e orario : Cometa di Natale 2019: dove guardare in Italia, data e orario L’osservazione dei fenomeni celesti è sempre stata, fin dai tempi più remoti, una delle attività che più hanno affascinato gli esseri umani. In Inverno le giornate sono corte e le sere una presenza sempre più incombente; in questo scorcio finale del 2019, in cui il solstizio invernale è caduto il 22, uno dei fenomeni più interessanti da osservare è la “Cometa di ...

La partita di calcio è come la paura - fa 90. Ma non sempre. Cagliari troppi 7' di recupero? Guardate qua! : Quante volte abbiamo detto “non finisce mai!” guardando una partita di calcio. Recuperi mastodontici per infortuni o altro. E proprio in quell’extra-time succede l’imponderabile…Bene, Cagliari-Lazio è solo l’ultimo degli esempi di partite extra-large. I 7 minuti di recupero concessi dall’arbitro Maresca, diventati poi sette e mezzo dopo la sostituzione di Nainggolan, sono forse uno dei casi più ...

Aspettando «Star Wars 9» : come Guardare i film della saga «in ordine» : Star Wars Episodio I: La Minaccia Fantasma (ambientato 32 anni prima degli eventi di Una nuova speranza)Star Wars Episodio II: L’Attacco dei Cloni (ambientato 22 anni prima degli eventi di Una nuova speranza)Star Wars: The Clone Wars, 2008-2020 (ambientato 22 anni prima degli eventi di Una nuova speranza e finisce 19 anni prima)Star Wars Episodio III: La Vendetta dei Sith (ambientato 19 anni prima degli eventi di Una nuova speranza)Solo: A Star ...

Streaming Formula 1 : come Guardare le gare : Volete scoprire come guardare le gare di Formula 1 in Streaming in modo semplice e rapido ma non conoscete le soluzioni disponibili. Noi di ChimeraRevo abbiamo realizzato una guida in cui vi proponiamo vari metodi, leggi di più...

Taylor Mega fa la sexy bomber : Guarda come palleggia in bikini : bikini leopardato e curve da 10 e lode in bella mostra, Taylor Mega in versione sexy bomber lascia i fan a bocca aperta mentre si cimenta con il palleggio. Il video che pubblica su Instagram è ad alto tasso di sensualità: mentre gioca con la palla mostra gli addominali scolpiti e il lato B perfetto. Stoppa il pallone di petto, tira, e fa goal… nel cuore dei follower.

Guardate quanto è bello il nuovo Google Play Store per Android TV : ecco come installarlo : Il team di Google ha annunciato lo scorso mese di avere dato il via al rilascio di una nuova versione del Google Play Store per i dispositivi basati su Android TV, caratterizzata da un’interfaccia più moderna e meglio organizzata. Il nuovo Play Store sembra un’estensione della homescreen di Android TV e nella sua schermata iniziale […] L'articolo Guardate quanto è bello il nuovo Google Play Store per Android TV: ecco come ...

La serie tv Lucifer in streaming - come e dove Guardare gli episodi online : È disponibile Lucifer in streaming per non perdere neanche un episodio. Dopo la cancellazione su Fox, dove sono state trasmesse le prime tre stagioni, la serie è stata acquistata dalla piattaforma Netflix che produrrà gli ultimi due capitoli. Lo show è tratto dai fumetti DC/Vertigo, scritto da Mike Carey, con protagonista il personaggio di Lucifer, comprimario nel fumetto Sandman di Neil Gaiman (già autore di American Gods e Buona Apocalisse a ...

“Vi spiego come personalizzare il Guardaroba : per essere più belli basta scegliere il colore giusto” : la consulente d’immagine Rossella Migliaccio e i segreti delle star - da jLo a Chiara Ferragni : Volete comprare un nuovo cappotto ma siete indecisi se prenderlo nero o beige? State già pensando al cenone di Capodanno e non sapete se osare con le paillettes? Avete un colloquio di lavoro e volete fare bella impressione? O ancora, si sposa il vostro migliore amico e siete indecise se puntare su un abito o un completo con pantalone? Chiedetelo su Instagram a Rossella Migliaccio e avrete la risposta giusta. Napoletana d’origine ma ...