Gino Sorbillo con la ricetta del calzone al forno con la scarola per La prova del cuoco 7 gennaio 2020 (Di martedì 7 gennaio 2020) Si inizia alla grande con le nuove ricette La prova del cuoco del 2020 e oggi 7 gennaio c’è Anche Gino Sorbillo con la ricetta del calzone al forno sciuè sciuè, una vera bontà. Sorbillo contro Sal De Riso ed entrambi preparano i loro calzoni ma De Riso li frigge e Sorbillo li mette in forno. Sono tutte ricette La prova del cuoco da provare subito ma adesso scopriamo nel dettaglio la ricetta del calzone con la scarola al forno di Gino Sorbillo per le nuove ricette La prova del cuoco. Una preparazione con doppia lievitazione ma in realtà è tutto molto semplice. Buon appetito a tutti e non perdete le altre ricette in tv. LA ricetta DI Gino Sorbillo DEL calzone AL forno SCIUE’ SCIUE’ PER LE RICETTE LA prova DEL cuoco Ingredienti calzone con scarola di Sorbillo – Impasto: 500 g farina, 300 g acqua, 14 g sale, 4 g lievito di birra fresco – Ripieno: 200 g scarole, 80 g alici, 80 g ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

