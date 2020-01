Fioramonti lancia Eco e attacca il Movimento 5 Stelle: “Dissenso non ammesso, o taci o esci” (Di martedì 7 gennaio 2020) L'ex ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, dopo aver lasciato il Movimento 5 Stelle va all'attacco del suo ex partito: "Non è ammesso il dissenso, non c'è ascolto. I panni sporchi in famiglia. Per il resto: si tace o si esce". E annuncia il lancio di Eco, un soggetto politico che potrebbe essere presente anche in Parlamento, per i primi di febbraio. Leggi la notizia su fanpage

