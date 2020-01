Fabrizio Corona smascherato da Dandolo, il paparazzo non la prende bene (Di martedì 7 gennaio 2020) Fabrizio Corona smascherato da Dandolo, ma arriva la smentita ufficiale su quanto detto da quest’ultimo Da pochi giorni Fabrizio Corona è uscito dal carcere e come al solito non smette di far parlare di sé. L’ex re dei paparazzo è stato rilasciato per iniziare la riabilitazione in un centro specializzato di Milano. Per dare conferma delle sue buone intenzioni sui social ha fatto sapere subito di volersi riscattare. A mettere in dubbio le sue parole è stato però uno scoop di Alberto Dandolo. L’ex marito di Nina Moric sarebbe stato avvistato in un bar di Lambrate con al seguito una troupe composta da operatori, telecamere, parrucchieri e truccatrici. Della vicenda ha anche parlato la Lucarelli ma Corona respinge le accuse. Infatti, l’ex reporter, consapevole che quanto affermato va contro quanto disposto dal magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Milano, ha pubblicato sul suo ... Leggi la notizia su kontrokultura

