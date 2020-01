Emilia-Romagna, Lega lancia evento con Salvini in un pub, ma il gestore protesta e chiude per ferie (Di martedì 7 gennaio 2020) Singolare battibecco tra il gestore di un locale in centro a Modena e i vertici locali del Carroccio: per oggi pomeriggio era in programma un evento elettorale in un pub, il Mr Brown. Ma il proprietario, dopo aver ricevuto non poche critiche sui social, ha spiegato di non essere stato avvisato: "Salvini verrà nel mio pub? Allora è probabile che saremo chiusi per ferie". Leggi la notizia su fanpage

matteosalvinimi : Il 26 gennaio in Emilia-Romagna voteranno donne e uomini, non uccellini o pesci, è questo il bello. A sinistra viv… - matteosalvinimi : La mia intervista di questa sera al Tg5, a tutto campo. Più ci attaccano, più sorridiamo. Il 26 gennaio in Emilia-R… - matteosalvinimi : Buongiorno e buona Epifania, Amici! Ieri mi avete regalato emozioni incredibili, e anche oggi sarò in terra d'Emili… -