E’ un plebiscito giallorosso: le votazioni dei “migliori” si chiudono in bellezza (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – La grande bellezza. Non si tratta del film di Paolo Sorrentino ma della situazione attuale che vede protagonista il Benevento. Capolista incontrastata del campionato di serie B, la compagine giallorossa ha fatto incetta di riconoscimenti in questo periodo di sosta. Portati a casa i “titoli” di miglior portiere, difensore e centrocampista e, indirettamente, quello di miglior attaccante, la Strega chiude in bellezza il concorso riservato alle votazioni dei tifosi. Dopo Montipò, Caldirola, Viola e Iemmello, il premio di miglior allenatore al termine del girone di andata finisce infatti nelle mani di Filippo Inzaghi. Il tecnico piacentino ha conquistato 46 punti prima del giro di boa, effettuato potendo vantare la miglior difesa e il miglior attacco dell’intero campionato. Un Benevento imbattuto al “Ciro Vigorito” e ... Leggi la notizia su anteprima24

