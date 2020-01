Creata in Australia, la batteria più efficiente al mondo: energia allo smartphone per 5 giorni e oltre 620 miglia per l’auto elettrica (Di martedì 7 gennaio 2020) Un team di ricerca Australiano ha sviluppato quella che è stata definita la batteria al litio-zolfo più efficiente al mondo, che sarebbe in grado di fornire energia a uno smartphone per cinque giorni consecutivi. Gli sviluppatori Australiani sostengono che la batteria, che utilizza zolfo a basso costo negli elettrodi, potrebbe anche alimentare un veicolo elettrico per percorrere oltre 620 miglia, stando alla pubblicazione dei dati sulla rivista Science Advances. I ricercatori hanno depositato un brevetto per la tecnologia, che potrebbe superare di oltre quattro volte i produttori leader di batterie, se commercializzati. Lo zolfo ha un grande potenziale nella tecnologia delle batterie grazie alla sua elevata densità di energia. Le batterie al litio-zolfo sono in grado di immagazzinare fino a 10 volte più energia rispetto alle batterie agli ioni di litio ma perdono drasticamente la ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

