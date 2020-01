Chloe Ferry e Sam Gowland in vacanza con lo stesso gruppo di amici fanno partire le ipotesi di un ritorno di fiamma (Di martedì 7 gennaio 2020) Ci sarà un nuovo capitolo sentimentale per i protagonisti di Geordie Shore? Chloe Ferry e Sam Gowland in vacanza con lo stesso gruppo di amici fanno partire le ipotesi di un ritorno di fiamma News Mtv Italia. Leggi la notizia su news.mtv

Chloe Ferry Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Chloe Ferry