Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi? Le nozze che non arrivano (Di martedì 7 gennaio 2020) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la coppia nata al Grande Fratello Vip sarebbe in crisi Nelle attuali feste, Cecilia Rodriguez sta mostrando l’Argentina, sua terra d’origine, alla dolce metà Ignazio Moser. Mentre giornate assolate scandiscono le giornate, la famiglia del modello aspetta il loro arrivo, non previsto fra poco. Inizialmente si credeva fosse in atto una crisi, ma il settimanale Eva 3000 racconta ben altro, infatti gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip sarebbero sempre più innamorati. In vista non c’è alcun matrimonio, non ritenuta dai due una priorità. Cecilia Rodriguez ha lanciato sui social una frecciatina, sostenendo di amare il partner nonostante eviti di chiederla in sposa. E lui? Ironizza sempre, asserendo di non aver finora organizzato l’evento perché il loro stylist cercherebbe tuttora gli abiti idonei. In Sudamerica li hanno accolti a braccia aperte i ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi? Le nozze che non arrivano - - GenovaOn : Cecilia Rodriguez su Andrea Iannone e Giulia De Lellis: “Ho chiuso con lui, lei non è un’amica” - infoitcultura : Antonella Fiordelisi contro Cecilia Rodriguez: 'Alta un metro e un vibratore' -