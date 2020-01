Caro biglietti, Antitrust apre procedimenti contro nove club di Serie A (Di martedì 7 gennaio 2020) procedimenti Antitrust contro nove società di Serie A per il Caro biglietti e abbonamento. Nel mirino anche Inter, Juventus e Milan. ROMA – L’Antitrust ha avviato nove procedimenti contro società di Serie A per il Caro biglietti e abbonamenti. Nel mirino del Garante sono finite Inter, Juventus, Lazio, Roma, Udinese, Atalanta, Cagliari e Genoa. Si tratta di un primo passaggio che potrebbe portare ad una multa da parte dell’Antitrust ai club messi sotto osservazioni. Nei prossimi giorni toccherà a questi ultimi presentare delle memorie difensive per rispondere alle contestazioni arrivate dal Garante. Una vicenda che rischia di durare ancora per diverso tempo visto che la decisione finale non arriverà prima della Primavera. Antitrust apre procedimenti contro nove club di Serie A La notizia è stata comunicata dalla stessa Antitrust, con un comunicato citato da ... Leggi la notizia su newsmondo

