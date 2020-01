Calciomercato, Kolarov rinnova con la Roma. Il Napoli accelera per Kumbulla? (Di martedì 7 gennaio 2020) Calciomercato, le notizie di martedì 7 gennaio 2020. Kolarov prolunga con la Roma. SPAL vicina a Kurtic e Pinamonti. Kumbulla al Napoli? MILANO – Calciomercato, le notizie di martedì 7 gennaio 2020. La notizia di giornata è stata sicuramente il rinnovo di Aleksandr Kolarov con la Roma fino al 2021. Un prolungamento che fa sorridere Fonseca e i tifosi giallorossi con il serbo che ormai è diventato un punto fisso della squadra capitolina. Per il resto Petrachi continua a sondare i possibili colpi ma la mancata uscita di Kalinic continua a frenare le entrate. Calciomercato, il Napoli pensa a Kumbulla. Vidal-Inter, insidia United L’Inter continua ad inseguire Arturo Vidal. I nerazzurri aspettano una mossa da parte del Barcellona anche se nelle ultime ore si sarebbe inserito anche il Manchester United nella corsa. Un ostacolo in più per i nerazzurri con i Red Devils che ... Leggi la notizia su newsmondo

