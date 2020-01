Calciomercato Atalanta, Gosens: «Schalke? Se mi vogliono, me ne vado» (Di martedì 7 gennaio 2020) Robin Gosens apre all’addio all’Atalanta: ecco le dichiarazioni del laterale di centrocampo di Gian Piero Gasperini Al cuor non si comanda. Robin Gosens, intervenuto ai microfoni di Bergamo TV, ha ammesso che lascerebbe di corsa l’Atalanta in caso di chiamata dallo Schalke 04. Ecco le dichiarazioni dell’esterno nerazzurro: «Non mi è passata la voglia di giocare allo Schalke e in Bundesliga. Se mi vogliono io vado, è la mia squadra. L’ho sempre detto, non lo dico solo adesso». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

