CAFA – Koulibaly è nella Best 11 del 2019

Il difensore senegalese Kalidou Koulibaly è stato iscritto nella Best 11 da parte del CAFA Koulibaly festeggia sui social la "convocazione" da parte della federazione africana. #KK — Koulibaly Kalidou (@kKoulibaly26) January 7, 2020

