BEAUTIFUL | anticipazioni e trame puntate dal 12 al 18 gennaio 2020

anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da domenica 12 a sabato 18 gennaio 2020: Sally crede di aver trovato una soluzione per aiutarla a superare questo trauma e si presenta a casa con un cucciolo di cane. Hope reagisce malissimo. Bill e Katie scherzano affettuosamente con Will. Il bambino ottiene conferma che Bill e Katie si vogliono ancora bene. Liam e Wyatt consolano rispettivamente Hope e Sally, che alla fine si chiedono scusa a vicenda stringendosi in un abbraccio di dolore. Wyatt cerca di consolare Sally che ha portato un cagnolino a Hope, scatenando una reazione molto violenta. Le dice di non sentirsi in colpa, perché era in buona fede. Thorne dice a Katie di essere contento del fatto che Will passi molto tempo con Bill. Allo stesso tempo le dice di temere una storia d'amore stabile. Reese ...

