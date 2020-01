Avete mai visto dove vive Aurora Ramazzotti? Appartamento semplice e giovanile [FOTO] (Di martedì 7 gennaio 2020) Ventitrè anni, sorriso contagioso e divertentissima, Aurora Ramazzotti non è solo la “figlia di”. In questi anni, infatti, è riuscita a ritagliarsi uno spazio tutto suo in televisione. Già da qualche tempo Aurora vive a Milano, in un bellissimo Appartamento. Ecco dove vive Aurora Ramazzotti FOTO Classe 1996, Aurora Ramazzotti è ormai una vera e propria star. Seguitissima sui social, la ragazza ha dimostrato con impegno di non essere solo la “figlia di”, ma di aver grinta e talento per riuscire a costruire una carriera con le sue forze. Ormai da qualche anno, la ragazza vive a Milano e sui social non mancano i video in cui ci mostra il suo Appartamento. Dalle storie della ragazza è possibile scorgere alcuni particolari della dimora: il suo sembrerebbe essere un Appartamento mansardato con le travi di legno a vista e il pavimento in mattone. Il divano marrone si ... Leggi la notizia su velvetgossip

