ATP Cup 2020: Fognini/Bolelli sconfiggono in doppio Krajicek/Ram. Italia-Stati Uniti 3-0, ma gli azzurri non evitano l’eliminazione (Di martedì 7 gennaio 2020) L’Italia saluta l’ATP Cup con una prova molto convincente: Fabio Fognini e Simone Bolelli superano in doppio Austin Krajicek e Rajeev Ram con il punteggio di 6-4 6-7 10-3 e regalano alla spedizione azzurra il 3-0 contro gli Stati Uniti, le cui basi erano Stati poste già in precedenza dall’esaltante successo di Travaglia su Fritz e dall’ottima vittoria di Fognini su Isner. L’Italia chiude dunque al secondo posto nel girone D, ma quanto di buono è stato fatto nella giornata odierna è purtroppo inutile ai fini della qualificazione ai quarti di finale, ostruita già in mattinata dai risultati degli altri raggruppamenti. Dopo cinque games iniziali in cui entrambe le coppie tengono agevolmente i turni di servizio, le prime difficoltà in battuta giungono tra il sesto e il settimo game: sono gli statunitensi ad andare per primi vicinissimi al vantaggio, ma il duo ... Leggi la notizia su oasport

sportface2016 : #ATPCup - Vincono #Australia e #Belgio - OA_Sport : ATP Cup 2020: Fognini/Bolelli sconfiggono in doppio Krajicek/Ram. Italia-Stati Uniti 3-0, ma gli azzurri non evitan… - wwwSPORTit : #Tennis, #Italia eliminata dalla #AtpCup nonostante il 3-0 agli #StatiUniti -