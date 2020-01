Anticiclone mostruoso, tempo stabile fino a metà gennaio (Di martedì 7 gennaio 2020) Alessandro Ferro L'alta pressione ci terrà compagnia almeno fino a metà mese a parte qualche lieve disturbo sul Nord-Ovest ed al Sud ma non prima della settimana prossima. L'inverno vero, al momento, sembra Ko Le feste sono passate ma l'Anticiclone no, e rilancia: per una settimana o forse più, sul Mediterraneo e su gran parte d'Europa dominerà incotrastata l'alta pressione che regalerà tempo stabile e soleggiato e clima mite durante il giorno. Sarà questo il leit motiv dei primi giorni del 2020 ma che, in realtà, dura già dalla fine dello scorso anno. La sfuriata gelida della Befana Questa mattina, nonostante il bel tempo ovunque, il clima è rigido su gran parte del Paese per la veloce ma incisiva incursione di aria artica che, nella giornata di ieri, ha interessato soprattutto le zone orientali con venti forti da Tramontana ed un vertiginoso calo delle temperature. Le ... Leggi la notizia su ilgiornale

