Album più attesi del 2020: titoli, artisti e calendario uscite (Di martedì 7 gennaio 2020) Album più attesi del 2020: titoli, artisti e calendario uscite Il secondo decennio degli anni Duemila è iniziato da pochi giorni e i riflettori degli appassionati di musica sono puntati sui prossimi Album in uscita. Vediamo quali sono i dieci dischi più attesi del 2020. Il ritorno delle punk star Green Day A distanza di quattro anni da Revolution Radio, tornano le punk star Green Day con Father Of All… Un Album compatto, aggressivo e veloce, come nella migliore tradizione del genere: 10 canzoni in soli 26 minuti. A rappresentare il nuovo lavoro, il singolo con lo stesso titolo, uscito in Settembre. I Green Day saranno in terra italica per 2 volte nel corso del The Hella Mega Tour: a Milano, Ippodromo SNAI, il 10 Giugno e a Firenze, per Firenze Rocks, l’11 Giugno. The 1975: una band prolifica È passato poco più di un anno da A Brief Inquiry Into Online Relationship, e ... Leggi la notizia su termometropolitico

