Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 4 gennaio: la sfilata e il nuovo amore di Gemma Galgani (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sabato 4 gennaio si è svolta una nuova registrazione del trono over. Le dame e i cavalieri hanno sfilato, Gemma e Anna hanno litigato per un cavaliere. Ecco tutto quello che è successo. Uomini e Donne, anticipazioni 4 gennaio: la sfilata Il web era già abbastanza scosso dalle anticipazioni della registrazione del trono over di venerdì 3 gennaio. Infatti, pare che Armando Incarnato sia stato smascherato e che Gianni Sperti abbia trovato le prove di una frequentazione del cavaliere al di fuori del programma. Armando ha lasciato il programma ma qualcosa ci dice che non è finita qui. Tuttavia, il giorno dopo, sabato 4 gennaio, si è svolta un’altra registrazione del trono over. Dalle anticipazioni che si rincorrono nel web sappiamo che le dame hanno sfilato davanti agli Uomini. Poi anche i cavalieri hanno affrontato la passerella e i voti delle Donne. Per il parterre femminile hanno ... Leggi la notizia su kontrokultura

