Torino, Mazzarri: «Complimenti a tutti, ma Belotti e Sirigu…» – VIDEO (Di lunedì 6 gennaio 2020) Walter Mazzarri ha commentato a caldo la vittoria del Torino contro la Roma all’Olimpico: ecco le sue parole Walter Mazzarri non si fida del suo Toro. E così, nonostante la vittoria all’Olimpico contro la Roma, a fine partita mantiene basso l’entusiasmo. Le sue parole. Complimenti – «Giorni liberi? No. A Verona sono andato ad abbracciare tutti sul 3-0 e poi si sa cosa è successo… Mai capitato prima. Ma i Complimenti in realtà vanno rivolti a tutta la squadra, dai più giovani alle nostre colonne portanti Sirigu e Belotti. Andrea, quando gioca spensierato, è una forza della natura. Deve fare così, senza pensare ad altro: è un trascinatore e giustamente è il nostro capitano. Aiuta in fase difensiva, e sa tirare in porta con entrambi i piedi. Inutile parlare di lui perché è scontato. Serve che giochi sempre come stasera». CONTINUITÀ ... Leggi la notizia su calcionews24

