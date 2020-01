Tir impazzito a Portogruaro, danni a palazzi storici e cittadini nel panico (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il mezzo pesante ha causato danni per migliaia di euro alle facciate degli immobili di Portogruaro. Il conducente del tir è risultato positivo all’alcool test. Una follia si è consumata nella notte appena trascorsa a Portogruaro, in provincia di Venezia. Un tir guidato da un camionista ha seminato il panico per le vie del centro … L'articolo Tir impazzito a Portogruaro, danni a palazzi storici e cittadini nel panico proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

