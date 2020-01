Roma, giorni decisivi per la cessione e per il progetto stadio (Di lunedì 6 gennaio 2020) Roma, saranno giorni decisivi questi per la cessione definitiva del club e anche per quanto riguarda lo stadio di Tor di Valle In casa Roma, nonostante la ripresa del campionato e la fine delle feste, si lavora senza sosta per quanto riguarda la cessione della società da Pallotta a Friedkin. In questi giorni i contatti sono stati continui e mentre gli avvocati della Jp Morgan continuano a studiare le carte delle dodici società che compongono tutto il pacchetto. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport la data finale è prevista per la fine di gennaio anche se si potrebbe scavallare ai primi di febbraio. Domani i tecnici del comune inizieranno a lavorare sul testo definitivo da presentare al comune per lo stadio di Tor di Valle. Tra una decina di giorni invece Vitek sarà ufficialmente proprietario dei terreni e del progetto. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Am_Parente : Nei giorni scorsi sono stata ad un Caf della periferia di Roma per capire cosa succede al #redditodicittadinanza da… - Lauroraluce : RT @sbonaccini: Mi dispiace Matteo, ma in tutti i sondaggi siamo davanti noi. Altrimenti non saresti qui tutti i giorni a sostituire la tua… - enricomariutti : RT @gloquenzi: Un amico cinese è mio ospite in questi giorni. E' il suo primo viaggio in Italia, ha girato un po' ovunque, Firenze, Venezia… -