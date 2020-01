Quanto stress (Di lunedì 6 gennaio 2020) Nella società di oggi viviamo costantemente circondati da grandi pressioni sociali e lavorative. Ci richiedono di essere attivi ventiquattro ore al giorno, 365 giorni all’anno. Tuttavia ci sono persone che sembrano saper vivere tutto questo con tranquillità, persone con nervi d’acciaio, e persone che non riescono a sopportare e si lasciano vincere dallo stress. Sapresti a quale gruppo appartieni? Osserva l’immagine mostrata qui sopra e rispondi alle domande che ti stiamo ponendo. Qual è la prima cosa che attira la tua attenzione? Se rispondi i volti, sei una persona attenta ai dettagli. Ti piace analizzare tutto con attenzione e in modo rilassato. Se guardi la luce, sei una persona positiva, che non si concentra sui minimi dettagli, ma sulla bellezza in generale. Se ti concentri sul buio sei una persona in cerca di imperfezioni. Nel seguente dipinto di ... Leggi la notizia su bigodino

