Paderno, scaricati 3 metri cubi di amianto: una denuncia all’Epifania (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tre metri cubi di amianto scaricati a Paderno Dugnano e una denuncia contro ignoti. Lavoro extra per gli agenti della polizia locale alle prese con l’ennesimo scarico abusivo sul territorio padernese. E anche questa volta a pagare i costi dello smaltimento sarà il Comune in attesa di individuare i responsabili. Nelle ore precedenti all’Epifania alcuni cittadini hanno segnalato la presenza delle lastre in fibra killer ammassate in un parcheggio sul confine con Cusano Milanino. Siamo in via Erba davanti all’ex Superdì. Negli scorsi mesi con la crisi del gruppo anche questo punto vendita ha chiuso come successo a Cesano Maderno, Senago, Cislago e in altri comuni (clicca qui per l’articolo). su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

