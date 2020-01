Olimpiadi Tokyo 2020: tra il caso Russia e il desiderio green, saranno i Giochi dello yin-yang (Di lunedì 6 gennaio 2020) di Matteo Maria Munno Le Olimpiadi 2020, oltre a ricordare – colpevolmente – a tanti italiani che esiste qualcosa all’infuori del Dio Pallone, al momento si stanno distinguendo per due motivi: la potenziale assenza della Russia e la prima vera mossa del mondo dello sport contro il climate change. Ma andiamo con ordine. Le Olimpiadi senza madre (Russia) Una fine dell’anno amara per gli amanti degli sport olimpici russi. Nelle ultime ore è stato presentato il ricorso formale al Tas da parte della Rusada (l’agenzia antidoping russa) per smuovere la decisione della Wada in merito all’esclusione della Russia e la sua bandiera per quattro anni. In pratica a corto raggio potrebbe non sventolare alcuna bandiera russa alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e nel corso dei Giochi invernali di Pechino 2022. Ciò che accadrà, però, avrà un effetto sull’economia ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

