Olimpiadi Invernali Giovanili 2020: calendario, orari gare, come vederle in tv e streaming (Di lunedì 6 gennaio 2020) Le Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 si disputeranno a Losanna (Svizzera) dal 10 al 22 gennaio, la città elevetica sarà il centro degli sportivi del futuro per tredici giorni dove andranno in scena i Giochi del ghiaccio e della neve per gli juniores. Il programma prevede tutti gli sport che si vedono nella vera e propria rassegna a cinque cerchi come sci alpino, sci di fondo, combinata nordica, biathlon, salto con gli sci, pattinaggio artistico, bob, slittino, skeleton, curling, hockey ghiaccio, speed skating, short track. Non si disputeranno però tutte le gare tradizionali e ci saranno diverse novità come staffette miste, gara a squadre e nuovi format di gara. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari delle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 (sono riportati solo eventi che assegnano medaglie). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul ... Leggi la notizia su oasport

