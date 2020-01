‘L’ho trovata in fin di vita e l’ho salvata…’: Alessia Marcuzzi, il drammatico racconto [VIDEO] (Di lunedì 6 gennaio 2020) Alessia Marcuzzi alle Maldive Alessia Marcuzzi da un paio di settimane, in occasione delle feste natalizie ha deciso di trascorrerle con la sua famiglia in un Paese caldo. La conduttrice de Le Iene Show si trova alle Maldive, a testimoniarlo è lei stessa attraverso delle meravigliose foto e clip condivisi sul suo account Instagram. E a proposito di social network, di recente la donna ha raccontato una sua personale esperienza che l’ha emozionato moltissimo, ma nello stesso tempo l’ha fatta riflettere. Purtroppo la cattiveria umana non ha limiti e spesso ad avere delle conseguenze negative sono la natura e il mondo animale. Il salvataggio di una tartaruga marina Durante un’escursione, Alessia Marcuzzi ha potuto constatare con i propri occhi i danni che l’essere umano ha causato alla fauna marina. Una specie che risente il cattivo comportamento delle persone è la ... Leggi la notizia su kontrokultura

